В России дроны атаковали электростанцию: два энергоблока остановили

В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.﻿﻿ Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Украинская правда.

Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.

Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

На видео видно взрывы, после них начался пожар.

У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС

Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) - это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.