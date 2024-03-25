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В России дроны атаковали электростанцию: два энергоблока остановили

В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.﻿﻿ Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Украинская правда.

Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.

Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

На видео видно взрывы, после них начался пожар.

Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) - это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.

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