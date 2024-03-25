В России дроны атаковали электростанцию: два энергоблока остановили
В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает Украинская правда.
Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.
Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.
Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.
На видео видно взрывы, после них начался пожар.
Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) - это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.