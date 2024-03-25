В Одесі не працюватиме електротранспорт через ворожу атаку

В Одесі в понеділок, 25 березня не працюватиме електротранспорт через перебої з електропостачанням після російських ударів "шахедами". Про це поінформувала мерія міста, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що не вийдуть на маршрути трамваї та тролейбуси.

Дитячі садочки в Одесі прийматимуть дітей у чергові групи, однак не годуватимуть їх, бо приготування їжі неможливе через відсутність електроенергії.

Нагадаємо, в Одесі у ніч проти понеділка, 25 березня було чути вибухи під час атаки Шахедів. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в Одесі запроваджують графіки відключень світла.