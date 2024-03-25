В Одессе не будет работать электротранспорт из-за вражеской атаки

В Одессе в понедельник, 25 марта, не будет работать электротранспорт из-за перебоев с электроснабжением после российских ударов "шахедами". Об этом информировала мэрия города, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что не выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы.

Детские садики в Одессе будут принимать детей в дежурные группы, однако не будут кормить их, потому что приготовление пищи невозможно из-за отсутствия электроэнергии.

Напомним, в Одессе в ночь на понедельник, 25 марта были слышны взрывы во время атаки Шахедов. Есть повреждение энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Одессе вводятся графики отключений света.