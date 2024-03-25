Боєвики ІДІЛ обіцяють новий теракт в Росії та погрожують особисто Путіну

Один із підрозділів угруповання ІДІЛ в афганській провінції Хорасан опублікував плакат із погрозами президенту Росії Володимиру Путіну та анонсував новий теракт у країні, повідомляє Ділова столиця.

Звернення терористичного угрупування до Путіна та росіян публікують іранські ЗМІ.

Воно з'явилося на тлі новин про те, що росіяни катують підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Хол.

"Всім диким росіянам, зокрема Путіну! Остерігайтеся! Не думайте, що в нас нема можливості відімстити вам за наших полонених братів… Ми завдамо вам такого удару в голову, щоб запам'ятали усі покоління… Чекайте дуже важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних та руйнівних ударів. Дуже скоро!" — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомила про затримання 11 людей, зокрема безпосередніх виконавців атаки. Це чотири громадянина Таджикистану: Далерджон Мірзоєв, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсіддін Фарідуні та Мухаммадсобір Файзов. Басманний суд заарештував їх до 22 травня.

У залі суду у всіх чотирьох було видно на тілі сліди тортур. Зокрема, Мірзоєв постав перед судом із пакетом на шиї, яким його могли катувати, Рачабалізода — з пов'язкою на вусі, яке йому відрізали під час затримання, Фарудіні — з гематомою на лівій щоці, Файзов — у кріслі-каталці після реанімації (під час затримання у нього випало око з очниці).