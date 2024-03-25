Боевики ИГИЛ обещают новый теракт в России и угрожают лично Путину

Одно из подразделений группировки ИГИЛ в афганской провинции Хорасан опубликовал плакат с угрозами президенту России Владимиру Путину и анонсировал новый теракт в стране, сообщает Деловая столица.

Обращение террористической группировки к Путину и россиянам публикуют иранские СМИ.

Оно появилось на фоне новостей о том, что россияне пытают подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл.

"Всем диким россиянам, в частности Путину! Остерегайтесь! Не думайте, что у нас нет возможности отомстить вам за наших пленных братьев... Мы нанесем вам такой удар в голову, чтобы запомнили все поколения... Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро!" — говорится в обращении.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила о задержании 11 человек, в том числе непосредственных исполнителей атаки. Это четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

В зале суда у всех четырех были видны на теле следы пыток. В частности, Мирзоев предстал перед судом с пакетом на шее, которым его могли пытать, Рачабализода — с повязкой на ухе, которое ему отрезали во время задержания, Фарудини — с гематомой на левой щеке, Файзов — в кресле-каталке после реанимации (под время задержания у него выпал глаз из глазницы).