Вибухи у Ростові: росіяни заявили про роботу ППО та збиття ракет

У російському Ростові та області повідомляють про потужні вибухи вдень 25 березня. Місцева влада заявила про нібито збиття ракети, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

РосЗМІ повідомляють про щонайменше три вибухи в небі над Ростовом і передмістям. При цьому на території Новочеркаська пролунало два гучні вибухи.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про нібито збиття ракети над у небі над областю. За його словами, уламки ракети впали в полі.

"Підрозділи ППО відпрацювали по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом. Ворожу ракетну атаку успішно відбито. За попередніми даними, уламки ракет впали в поле, пошкодження об'єктів не зафіксовано. Постраждалих немає. Інформація уточнюється" , - написав він.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що у Ростовській області нібито знищили дві зенітні керовані ракети С-200.