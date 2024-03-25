Вибухи у Ростові: росіяни заявили про роботу ППО та збиття ракет
У російському Ростові та області повідомляють про потужні вибухи вдень 25 березня. Місцева влада заявила про нібито збиття ракети, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
РосЗМІ повідомляють про щонайменше три вибухи в небі над Ростовом і передмістям. При цьому на території Новочеркаська пролунало два гучні вибухи.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про нібито збиття ракети над у небі над областю. За його словами, уламки ракети впали в полі.
"Підрозділи ППО відпрацювали по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом. Ворожу ракетну атаку успішно відбито. За попередніми даними, уламки ракет впали в поле, пошкодження об'єктів не зафіксовано. Постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він.
Тим часом у Міноборони РФ заявили, що у Ростовській області нібито знищили дві зенітні керовані ракети С-200.