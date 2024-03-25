Під час сьогоднішньої атаки Києва ППО збила дві ракети Циркон – ЗМІ
Сили ППО у понеділок, 25 березня, збили дві російські ракети ЗМ22 Циркон над Києвом. З посиланням на джерела, повідомляє Defense Express.
За словами журналістів, результати попереднього аналізу уламків двох збитих над Києвом ракет підтверджують, що росіяни атакували столицю ракетами Циркон.
У виданні наголошують, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої російської спроби атакувати Київ 7 лютого.
"Після удару 7 лютого від Циркона залишилися лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети", - йдеться у матеріалах.
Тепер, за їхніми даними, від Циркона залишилися "інформативніші уламки", які можна детальніше проаналізувати та дізнатися про точний тип двигуна, систему наведення, тип матеріалів, які були використані, тощо.
"Загалом, це досить значний обсяг інформації, який дозволить оцінити реальні можливості Циркона та рівень технологій, який досяжний РФ для створення своєї найбільш секретної ракети", - стверджують журналісти.