Під час сьогоднішньої атаки Києва ППО збила дві ракети Циркон – ЗМІ

Сили ППО у понеділок, 25 березня, збили дві російські ракети ЗМ22 Циркон над Києвом. З посиланням на джерела, повідомляє Defense Express.

За словами журналістів, результати попереднього аналізу уламків двох збитих над Києвом ракет підтверджують, що росіяни атакували столицю ракетами Циркон.

У виданні наголошують, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої російської спроби атакувати Київ 7 лютого.

"Після удару 7 лютого від Циркона залишилися лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети" , - йдеться у матеріалах.

Тепер, за їхніми даними, від Циркона залишилися "інформативніші уламки", які можна детальніше проаналізувати та дізнатися про точний тип двигуна, систему наведення, тип матеріалів, які були використані, тощо.