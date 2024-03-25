Боррель відреагував на масштабні ракетні удари РФ по українських містах

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель засудив масовані ракетні удари РФ по українських містах протягом останнього тижня, назвавши їх воєнними злочинами, повідомляє Європейська правда.

Таку заяву він опублікував у своєму Twitter (X) вдень 25 березня, після атаки на Київ найновішими російськими ракетами ЗМ22 "Циркон".

Від імені Євросоюзу Боррель засудив усі ракетні удари по українських містах, що відбулися протягом останнього тижня.

"Росія використала близько 190 ракет, щоб цілити по цивільних і руйнувати енергетичну інфраструктуру, позбавляючи звичайних людей базового доступу до електроенергії та опалення. Це воєнні злочини", – заявив він.



The EU condemns the repeated attacks against Ukraine over the past week.



Russia has used nearly 190 missiles to target civilians and destroy energy infrastructure, and deprive ordinary citizens of basic electricity and heating systems.



These are war crimes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2024

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після обстрілу Києва російськими балістичними ракетами закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.

Посол США в Україні Бріджит Брінк після удару по Києву закликала припинити зволікання з наданням Україні нової допомоги.