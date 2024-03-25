Боррель отреагировал на масштабные ракетные удары РФ по украинским городам
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные ракетные удары РФ по украинским городам в течение последней недели, назвав их военными преступлениями, сообщает Европейская правда.
Такое заявление он опубликовал в своем Twitter (X) днем 25 марта, после атаки на Киев новейшими российскими ракетами ЗМ22 "Циркон".
От имени Евросоюза Боррель осудил все ракетные удары по украинским городам, произошедшие в течение последней недели.
ЕС осуждает повторные атаки против Украины за последнюю неделю.
"Россия использовала около 190 ракет, чтобы целиться по гражданским и разрушать энергетическую инфраструктуру, лишая обычных людей базового доступа к электроэнергии и отоплению. Это военные преступления", – заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после обстрела Киева российскими баллистическими ракетами призвал предоставить Украине больше систем ПВО Patriot и ракет к ним.
Посол США в Украине Бриджит Бринк после удара по Киеву призвала прекратить промедление с предоставлением Украине новой помощи.