Боррель отреагировал на масштабные ракетные удары РФ по украинским городам

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные ракетные удары РФ по украинским городам в течение последней недели, назвав их военными преступлениями, сообщает Европейская правда.

Такое заявление он опубликовал в своем Twitter (X) днем 25 марта, после атаки на Киев новейшими российскими ракетами ЗМ22 "Циркон".

От имени Евросоюза Боррель осудил все ракетные удары по украинским городам, произошедшие в течение последней недели.

ЕС осуждает повторные атаки против Украины за последнюю неделю.

"Россия использовала около 190 ракет, чтобы целиться по гражданским и разрушать энергетическую инфраструктуру, лишая обычных людей базового доступа к электроэнергии и отоплению. Это военные преступления", – заявил он.

The EU condemns the repeated attacks against Ukraine over the past week.



Russia has used nearly 190 missiles to target civilians and destroy energy infrastructure, and deprive ordinary citizens of basic electricity and heating systems.



These are war crimes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 25, 2024

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после обстрела Киева российскими баллистическими ракетами призвал предоставить Украине больше систем ПВО Patriot и ракет к ним.

Посол США в Украине Бриджит Бринк после удара по Киеву призвала прекратить промедление с предоставлением Украине новой помощи.