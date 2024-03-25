Російські війська скинули дві авіабомби на школу у Сумській області
Російські війська 25 березня скинули дві авіабомби на школу на Сумщині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи".
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.