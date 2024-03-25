Российские войска сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

Российские войска 25 марта сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

"По данным следствия, 25 марта 2024 около 16:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района. В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательного".

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.