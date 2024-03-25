Путін визнав, що теракт в Підмосков’ї вчинили ісламісти, але згадав про Україну
Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє видання "Медуза" з посиланням на виступ Путіна на нараді з главами силових відомств РФ.
Путін назвав теракт "акцією залякування" та знову пов'язав напад з Україною. Він заявив, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів, але його цікавить замовник.
"Одразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто з 2014 року воює із нами руками київського режиму".
Він також додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".
Що передувало:
23 березня Путін заявляв, що для підозрюваних у теракті нібито "було підготовлене вікно" для переходу кордону з Україною. На чому ґрунтується це твердження він не пояснив. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
Передісторія:
- У 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, загинуло 137, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.