Путін визнав, що теракт в Підмосков’ї вчинили ісламісти, але згадав про Україну

Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє видання "Медуза" з посиланням на виступ Путіна на нараді з главами силових відомств РФ.

Путін назвав теракт "акцією залякування" та знову пов'язав напад з Україною. Він заявив, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів, але його цікавить замовник.

"Одразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто з 2014 року воює із нами руками київського режиму".

Він також додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".

Що передувало:

23 березня Путін заявляв, що для підозрюваних у теракті нібито "було підготовлене вікно" для переходу кордону з Україною. На чому ґрунтується це твердження він не пояснив. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".

Передісторія: