Путин признал, что теракт в Подмосковье совершили исламисты, но вспомнил об Украине
Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на выступление Путина на совещании с главами силовых ведомств РФ.
Путин назвал теракт "акцией устрашения" и снова связал нападение с Украиной. Он заявил, что теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов, но его интересует заказчик.
"Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима".
Он также добавил, что "надо ответить на вопрос", почему нападавшие после совершения преступления в "Крокусе" якобы пытались уйти в Украину, "и кто их там ждал".
Что предшествовало:
23 марта Путин заявлял, что для подозреваемых в теракте якобы "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. На чем основывается это утверждение, он не объяснил. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
Предыстория:
- В 22 марта вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 137, из них трое детей, пострадали 180 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.