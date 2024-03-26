У США обрушився міст після зіткнення з контейнеровозом

У вівторок, 26 березня, у місті Балтімор, що в американському штаті Меріленд, обвалилася велика ділянка мосту Френсіса Скотта Кі після того, як у нього врізалося судно. Про це інформувало CNN, повідомляє Новое время.

﻿Наразі на місці інциденту ведуться пошуково-рятувальні роботи. За інформацією американських правоохоронців, на момент аварії на мосту могли знаходитися семеро людей.

Як зазначає телеканал, директор з комунікацій пожежної служби Балтімора Кевін Картрайт назвав обвалення мосту «подією з масовими жертвами, що розвивається».

«Це надзвичайна ситуація. Зараз ми зосереджені на тому, щоб врятувати та повернути цих людей» , — наголосив він.

За словами представника пожежної служби Балтімора, наразі над уламками мосту «звисає якийсь вантаж або кріплення, що робить умови небезпечними та нестабільними для рятувальників, які працюють на місці події»

За інформацією CNN міст Френсіса Скотта-Кі був відкритий у 1977 році. Його довжина складає 1,6 милі (майже 2,6 км) та він простягається через річку Патапско до порту Балтімора