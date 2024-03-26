В США обрушился мост после столкновения с контейнеровозом

Во вторник, 26 марта, в городе Балтимор, что в американском штате Мэриленд, обвалился большой участок моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось судно. Об этом информировало CNN, сообщает Новое время.

Сейчас на месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы. По информации американских правоохранителей, на момент аварии на мосту могли находиться семь человек.

Как отмечает телеканал, директор по коммуникациям пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт назвал обрушение моста «развивающимся событием с массовыми жертвами».

«Это чрезвычайная ситуация. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы спасти и вернуть этих людей» , — подчеркнул он.

По словам представителя пожарной службы Балтимора, сейчас над обломками моста «свисает какой-то груз или крепления, что делает условия опасными и нестабильными для спасателей, работающих на месте происшествия»

По информации CNN мост Фрэнсиса Скотта Ки был открыт в 1977 году. Его длина составляет 1,6 мили (почти 2,6 км) и он простирается через реку Патапско в порт Балтимора