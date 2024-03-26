Кулеба розкритикував підтримку від Заходу

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що іноді дії західних партнерів України не завжди збігаються із їхніми заявами﻿. Про це він заявив в інтерв'ю Politico, повідомляє Ділова столиця.

"Київ, звичайно, вдячний за всю підтримку, що надходить від Західного альянсу" , — зазначив міністр.

Також Кулеба відповів позитивно на запитання, чи вважає він, що іноді західні партнери хочуть, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою".

За словами глави МЗС, дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Кулеба зазначив, що союзники зброю не надають чи надають із запізненням чи у недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна і не може перемогти.