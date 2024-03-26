Кулеба подверг критике поддержку от Запада

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что иногда действия западных партнеров Украины не всегда совпадают с их заявлениями﻿. Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Деловая столица.

"Киев, конечно, благодарен за всю поддержку, поступающую от Западного альянса" , — отметил министр.

Также Кулеба ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что иногда западные партнеры хотят, чтобы Украина воевала "со связанной за спиной рукой".

По словам главы МИД, действия партнеров не всегда совпадают с их риторикой, и по мере того, как война затягивается, они "возвращаются к привычному способу ведения политики".

Кулеба отметил, что союзники оружие не предоставляют или предоставляют с опозданием или в недостаточном количестве, а потом говорят, что Украина и не может победить.