Олексія Данілова звільнено: що відомо про колишнього секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Він був тринадцятим секретарем РНБО і перебував на посаді з 2019 року, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що відомо про нині вже колишнього секретаря РНБО.

Данілов отримав посаду секретаря РНБО у 2019 році. Він замінив на цій посаді Олександра Данилюка, заступником якого був з липня до жовтня 2019 року.

До повномасштабного російського вторгнення Данілов фактично був не лише секретарем, але й речником РНБО. Данілов чи не після кожного засідання ради давав брифінги для журналістів, під час яких розповідав про ухвалені рішення та відповідав на питання преси.

Після 24 лютого 2022 року Данілов також регулярно з'являвся в ефірах телеканалів, й не лише національного телемарафону, де відповідав на питання, пов'язані з війною та соціально-політичним життям країни.

Кар'єра до РНБО

Данілов - уродженець Луганської області. Свою політичну кар'єру колишній секретар РНБО починав саме там.

З 1994 по 1997 рік Данілов був міським головою Луганська, а вже у 2005-2006 роках очолював Луганську обласну держадміністрацію, а також був заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Під час виборів у 2004 році Данілов був керівником Луганського регіонального штабу Віктора Ющенка.

Данілов також входив до складу 5-го скликання Верховної ради (2006-2007 роки). У той період був членом комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

До того, як став заступником секретаря РНБО, Данілов очолював Український фонд підтримки підприємництва - з 2012 по 2019 рік.

Перестановки в РНБО

Нагадаємо, Зеленський вже призначив нового секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Ним став вже колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Також президент призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки.