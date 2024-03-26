Алексей Данилов уволен: что известно о бывшем секретаре СНБО

Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он был тринадцатым секретарем СНБО и занимал должность с 2019 года, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что известно о ныне уже бывшем секретаре СНБО.

Данилов получил должность секретаря СНБО в 2019 году. Он заменил на этом посту Александра Данилюка, заместителем которого был с июля по октябрь 2019 года.

До полномасштабного российского вторжения Данилов фактически был не только секретарем, но и спикером СНБО. Данилов почти после каждого заседания совета давал брифинги для журналистов, во время которых рассказывал о принятых решениях и отвечал на вопросы прессы.

После 24 февраля 2022 Данилов также регулярно появлялся в эфирах телеканалов, и не только национального телемарафона, где отвечал на вопросы, связанные с войной и социально-политической жизнью страны.

Карьера в СНБО

Данилов - уроженец Луганской области. Свою политическую карьеру бывший секретарь СНБО начинал именно там.

С 1994 по 1997 год Данилов был мэром Луганска, а уже в 2005-2006 годах возглавлял Луганскую областную госадминистрацию, а также был заместителем директора Европейского института интеграции и развития.

На выборах в 2004 году Данилов был руководителем Луганского регионального штаба Виктора Ющенко.

Данилов также входил в состав 5-го созыва Верховной рады (2006-2007 годы). В тот период являлся членом комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

До того как стал заместителем секретаря СНБО, Данилов возглавлял Украинский фонд поддержки предпринимательства - с 2012 по 2019 год.

Перестановки в СНБО

Напомним, Зеленский уже назначил нового секретаря Совета по нацбезопасности и обороне. Им стал уже бывший руководитель Службы внешней разведки.

Также президент назначил нового главу Службы внешней разведки.