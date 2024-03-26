Навчався в академії ФСБ: що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 березня, призначив новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка. Раніше він очолював Службу зовнішньої розвідки України, повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: інформація із сайту Служби зовнішньої розвідки України, пресслужби Офісу президента України та Вікіпедії.

Освіта

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві.

У 1989 році він почав навчання в інституті криптографії, зв'язку та інформатики академії федеральної служби контррозвідки РФ (ФСК РФ) за спеціальністю "прикладна математика" (1995 року ФСК РФ була перейменована на федеральну службу безпеки відповідно до закону "Про органи федеральної Служби безпеки РФ"). Закінчив інститут при академії ФСБ у 1994 році.

Як зазначають у Службі зовнішньої розвідки, на тлі такої інформації Литвиненко пройшов люстраційну перевірку у 2015 році.

У 1998 році він став кандидатом політичних наук за спеціальністю політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вже у 2002 році Литвиненко - доктор політичних наук за спеціальністю основи національної безпеки держави. Дисертацію захистив у Національному інституті стратегічних досліджень.

Також у 2002 році він пройшов підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто.

У 2003 році - старший науковий співробітник за спеціальністю основи національної безпеки держави.

2009 року Литвиненко закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

У 2011 році він став професором зі спеціальності засади національної безпеки держави.

Вже у 2013 році Литвиненко закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Лондоні.

Кар'єра

Кар'єра Литвиненка розпочалася у Службі безпеки України. З 1994 до 1998 року він обіймав посаду старшого офіцера, головного спеціаліста Головного управління урядового зв'язку СБУ.

З 1998 до 2005 року Литвиненко працював у Національному інституті стратегічних досліджень. Зокрема, він був заступником директора.

З 2005 по 2007 рік розпочав кар'єру в Службі нацбезпеки та оборони України. Був керівником управління, експертної комісії, Департаменту державної безпеки РНБО.

З 2007 по 2009 рік - заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України.

З 2009 по 2010 рік - був радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України.

З 2010 по 2014 рік - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 2014 до 2019 року обіймав посаду заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України.

З 2019 по 2021 рік - директор Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України.

Також Литвиненко був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Як про Литвиненка відгукувався Зеленський

23 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський представив Олександра Литвиненка колективу Служби зовнішньої розвідки. Глава держави наголошував, що знає його два роки.