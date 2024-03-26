Учился в академии ФСБ: что известно о новом секретаре СНБО Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 марта, назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Ранее он возглавлял Службу внешней разведки Украины, сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: информация с сайта Службы внешней разведки Украины, пресс-службы Офиса президента Украины и Википедии.

Образование

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

В 1989 году он начал обучение в институте криптографии, связи и информатики академии федеральной службы контрразведки РФ (ФСК РФ) по специальности "прикладная математика" (в 1995 году ФСК РФ была переименована в федеральную службу безопасности в соответствии с законом "Об органах федеральной Службы безопасности РФ"). Окончил институт при академии ФСБ в 1994 году.

Как отмечают в Службе внешней разведки, на фоне такой информации Литвиненко прошел люстрационную проверку в 2015 году.

В 1998 году он стал кандидатом политических наук по специальности политические проблемы международных систем и глобального развития. Диссертацию защитил в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Уже в 2002 году Литвиненко - доктор политических наук по специальности основы национальной безопасности государства. Диссертацию защитил в Национальном институте стратегических исследований.

Также в 2002 году он прошел по повышению квалификации в Йоркском университете в Торонто.

В 2003 году - старший научный сотрудник по специальности основы национальной безопасности государства.

В 2009 году Литвиненко закончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

В 2011 году он стал профессором по специальности основы национальной безопасности государства.

Уже в 2013 году Литвиненко окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне.

Карьера

Карьера Литвиненко началась в Службе безопасности Украины. С 1994 по 1998 год он занимал должность старшего офицера, главного специалиста Главного управления правительственной связи СБУ.

С 1998 по 2005 год Литвиненко работал в Национальном институте стратегических исследований. В частности, он был заместителем директора.

С 2005 по 2007 год - начал карьеру в Службе нацбезопасности и обороны Украины. Был руководитель управления, экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности СНБО.

С 2007 по 2009 год - заместитель начальника департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.

С 2009 по 2010 год - был советником директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 2010 по 2014 год - заместитель директора Национального института стратегических исследований.

С 2014 по 2019 год занимал должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

С 2019 по 2021 год - директор Национального института стратегических исследований.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины.

Также Литвиненко был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Как о Литвиненко отзывался Зеленский

23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский представил Александра Литвиненко коллективу Службы внешней разведки. Глава государства отмечал, что знает его два года.