На Житомирщині будують додаткові укріплення на кордоні з Білоруссю

У Житомирській області на кордоні з Білоруссю триває будівництво додаткових оборонних споруд, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Він зазначив, що розбудова глибокоешелонованої системи оборони на кордоні Житомирської області з Білоруссю триває з 2022 року.

Там вже побудовані довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону та встановлено інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, зуби дракона.