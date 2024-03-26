На Житомирщині будують додаткові укріплення на кордоні з Білоруссю
У Житомирській області на кордоні з Білоруссю триває будівництво додаткових оборонних споруд, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Він зазначив, що розбудова глибокоешелонованої системи оборони на кордоні Житомирської області з Білоруссю триває з 2022 року.
Там вже побудовані довготривалі вогневі позиції з армованого залізобетону та встановлено інженерні загородження: протитанкові рови, мінні поля, зуби дракона.
"Зараз триває зведення додаткових фортифікаційних споруд для захисту нашого кордону. Попри мінливу погоду будівельники не припиняють копати рови та ходи сполучення та встановлювати бетонні споруди для захисту воїнів Збройних сил України",- додав Бунечко.