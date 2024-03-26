В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью
В Житомирской области на границе с Беларусью продолжается строительство дополнительных оборонных сооружений, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Он отметил, что развитие глубокоэшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года.
Там уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.
"Сейчас идет строительство дополнительных фортификационных сооружений для защиты нашей границы. Несмотря на переменную погоду строители не прекращают копать рвы и ходы сообщения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины", — добавил Бунечко.