В Житомирской области строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью

В Житомирской области на границе с Беларусью продолжается строительство дополнительных оборонных сооружений, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Он отметил, что развитие глубокоэшелонированной системы обороны на границе Житомирской области с Беларусью продолжается с 2022 года.

Там уже построены долговременные огневые позиции из армированного железобетона и установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона.