Bloomberg: В оточенні Путіна не вважають, що Україна причетна до теракту у "Крокусі"

Видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в "Крокус сіті хол" 22 березня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела, близькі до Кремля.

Люди з оточення Путіна повідомили виданню, що немає жодних доказів причетності України до стрілянини.

Попри це лідер РФ рішуче прагне використати теракт для того, щоб спробувати згуртувати росіян навколо війни в Україні.

Крім того, за інформацією Bloomberg, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб безпеки запобігти нападу на людей.

Втім головні союзники Путіна охоче підхоплюють його тезу. Путін, за словами Bloomberg, може використати це, в тому числі для оголошення чергової хвилі мобілізації в РФ.

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