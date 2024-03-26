Bloomberg: В окружении Путина не считают, что Украина причастна к теракту в "Крокусе"
Издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в "Крокус сити холл" 22 марта, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, близкие к Кремлю.
Люди из окружения Путина сообщили, что нет никаких доказательств причастности Украины к стрельбе.
Несмотря на это, лидер РФ решительно стремится использовать теракт для того, чтобы попытаться сплотить россиян вокруг войны в Украине.
Кроме того, по информации Bloomberg, кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить нападение на людей.
Впрочем, главные союзники Путина охотно подхватывают его тезис. Путин, по словам Bloomberg, может использовать это, в том числе для оглашения очередной волны мобилизации в РФ.
Предыстория:
- 22 марта вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 139 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.