"Слуга народу" Третьякова відкликає законопроєкт про привласнення держфункцій

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова відкликає законопроєкт, пропонував довічне позбавлення волі за неуповноважене представництво України в міжнародних переговорах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Третьякова у Facebook, Суспільне з посиланням на представницю народної депутатки.

У своєму Facebook Третьякова повідомила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.

Що передувало:

25 березня стало відомо, що депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.