"Слуга народа" Третьякова отзывает законопроект о присвоении госфункций

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова отзывает законопроект, предлагал пожизненное лишение свободы за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Третьякова в Facebook, "Суспільне" со ссылкой на представительницу народного депутата.

В своем Facebook Третьякова сообщила, что предполагается доработка законопроекта.

Что предшествовало:

25 марта стало известно, что депутаты от "Слуги народа" Галина Третьякова и Марьяна Безугла внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований.

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