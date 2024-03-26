ЦНС: ФСБ влаштовує облави на громадян Таджикистану на ТОТ України

Російські окупанти влаштували масові перевірки громадян Таджикистану, які були завезені на тимчасово окуповані території України, на причетність до теракту в концертному залі "Крокіс сіті холл" в Підмосков'ї, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росія завезла на окуповані територфії України близько 100 тисяч вихідців з Таджикистану та Узбекістану для зміни демографічного складу населення.

Однак після теракту в "Крокусі", у виконанні якого звинувачують громадян Таджикистану, на окупованих українських територіях почаличя масштабні перевірки громадян цієї центральноазійської країни.

"Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану… У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди" , — додали в ЦНС.

Нагадаємо, увечері 22 березня у концертному залі "Крокус сіті хол" стався теракт, внаслідок якого загинули 139 людей та понад 180 постраждали. Російська пропаганда звинуватила у причетності до теракту ісламських фундаменталістів та Україну. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Виконавці теракту були зааарештовані. Ними виявилися громадяни Таджикистану.

25 березня Володимир Путін знову звинуватив Україну в організації теракту у "Крокусі".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".