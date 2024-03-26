ЦНС: ФСБ устраивает облавы на граждан Таджикистана на ВОТ Украины

Российские оккупанты устроили массовые проверки граждан Таджикистана, которые были завезены на временно оккупированные территории Украины, на причастность к теракту в концертном зале "Крокис сити холл" в Подмосковье, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

С начала полномасштабного вторжения Россия завезла на оккупированные территории Украины около 100 тысяч выходцев из Таджикистана и Узбекистана для изменения демографического состава населения.

Однако после теракта в Крокусе, в исполнении которого обвиняют граждан Таджикистана, на оккупированных украинских территориях начали масштабные проверки граждан этой центральноазиатской страны.

"Однако после массовой казни россиян в Москве ФСБ начало проверку граждан Таджикистана… В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы" , — добавили в ЦНС.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт, в результате которого погибли 139 человек и более 180 пострадали. Российская пропаганда обвинила в причастности к теракту исламских фундаменталистов и Украину. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". Исполнители теракта были арестованы. Ими оказались граждане Таджикистана.

25 марта Владимир Путин снова обвинил Украину в организации теракта в "Крокусе".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это назвал Путина "больным и циничным существом".