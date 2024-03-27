Україна отримає 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банку

Рада директорів Світового банку схвалила 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) США. Очікується, що гроші надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Урядового порталу.

Кошти будуть надані під гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та під гарантію Великої Британії на суму 516 млн доларів США.

"Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. З огляду на виклики, спричинені широкомасштабною збройною агресією Росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського Уряду.

Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету" , – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в рамках позики DPL2024 на найближчі роки, з японських коштів Угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі 99,54 млн доларів США.

Після схвалення позики Радою директорів Світового банку Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Регіон Європи та Східної Азії Аруп Банерджі підписали відповідну Угоду про позику.

Проєкт DPL спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Головні напрями реформ стосувалися вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлювального енергогенерування, впровадження аграрних нот, як нового інструменту для отримання фінансування фермерами, зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування (за програмою "Доступні кредити 5-7-9"). А також імплементації митного та податкового досвіду ЄС до українського законодавства, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.