Байден закликав підвищити податки для мільярдерів, щоб допомогти Україні

Президент США Джо Байден під час виступу на зустрічі з виборцями у штаті Північна Кароліна назвав президента РФ Путіна "м’ясником" і заявив, що Сполучені Штати могли би надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Президент США Джо Байден у Північній Кароліні висвітлив ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими доходами із 8,2% до 25%. За його словами, це дозволить зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. У тому числі нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна" , - додав очільник республіки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Путіна "м'ясником". Так, під час візиту до українських біженців у Варшаві на запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Крім того, Байден на рік продовжив дію санкцій проти РФ за причетність до кібератак.

До слова, Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Він закликав Палату представників розблокувати проєкт закону щодо підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню.