Байден призвал повысить налоги для миллиардеров, чтобы помочь Украине

Президент США Джо Байден в ходе выступления на встрече с избирателями в штате Северная Каролина назвал президента РФ Путина "мясником" и заявил, что Соединенные Штаты могли предоставить защиту Украине, если бы рассмотрели возможность повышения налогов для миллиардеров, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Президент США Джо Байден в Северной Каролине осветил инициативу увеличения налога на прибыль лиц с большими доходами с 8,2% до 25%. По его словам, это позволит собрать до 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина" , - добавил глава республики.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Путина "мясником". Так, во время визита в украинские беженцы в Варшаве на вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Кроме того, Байден на год продлил действие санкций против РФ за причастность к кибератакам .

К слову, Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов . Он призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня.