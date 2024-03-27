Під яким номером Україна виступить на "Євробаченні": результати жеребкування

Організатори Євробачення-2024 провели жеребкування для визначення порядку виступів всіх учасників. Представники від України – alyona alyona та Jerry Heil – будуть виступати у першому піфвіналі під номером п'ять.

Про це повідомили﻿ в офіційному профілі "Євробачення Україна".

Також оприлюднили порядок виступів інших країн. У першому півфіналі виступлять також країни-засновниці "Євробачення" – Велика Британія, Німеччина та Швеція.

Нагадаємо, Євробачення-2024 відбудеться у травні в шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а грандфінал - 11 травня.