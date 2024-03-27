Под каким номером Украина выступит на "Евровидении": результаты жеребьевки

Организаторы Евровидения-2024 провели жеребьевку для определения порядка выступлений всех участников. Представители Украины – alyona alyona и Jerry Heil – будут выступать в первом пифвинале под номером пять.

Об этом сообщили в официальном профиле "Евровидения Украина".

Также был обнародован порядок выступлений других стран. В первом полуфинале выступят также страны-основательницы "Евровидения" – Великобритания, Германия и Швеция.

Напомним, Евровидение-2024 состоится в мае в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а грандфинал – 11 мая.