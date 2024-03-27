Українських порушників авторського права заноситимуть до глобальної системи

Україна долучилась до глобальної платформи WIPO ALERT, яка концентрує інформацію про порушників авторських прав в інтернет-просторі. Відповідне наповнення Україна буде здійснювати використовуючи затверджений напередодні Мінекономіки наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, повідомляє Дзеркало тижня.

В Міністерстві економіки говорять про те, що ця інформація буде для бізнесу довідковою, проте може змінити ринок реклами на ресурсах, що є порушниками авторського права.

“Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі. Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів” , – повідомляє Міністерство економіки.

Захищена онлайн-платформа, на яку держави, що входять до Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право вже об'єднала 15 країн, серед яких і Україна.

WIPO ALERT Database та її інформація допоможе верифікувати порушників авторських прав та може стати вказівником для рекламодавців, які не хотіли б переносити і на себе ризики незаконної діяльності розповсюджувачів контенту з порушенням прав авторського права та інтелектуальної власності.