Украинских нарушителей авторского права будут заносить в глобальноую систему

Украина присоединилась к глобальной платформе WIPO ALERT, концентрирующей информацию о нарушителях авторских прав в интернет-пространстве. Соответствующее наполнение Украина будет осуществлять, используя утвержденный накануне Минэкономики приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности, сообщает Зеркало недели.

В Министерстве экономики говорят о том, что эта информация будет для бизнеса справочной, однако может изменить рынок рекламы на ресурсах, являющихся нарушителями авторского права.

“Благодаря взаимодействию Минэкономики с WIPO через платформу обмена данными WIPO Alert страны-участники могут обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности в международном масштабе. Теперь субъекты авторского права и/или смежных прав могут подавать в ИР офиса обращение о включении вебсайта, который вызывает беспокойство относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности, в национальный перечень таких вебсайтов” , – сообщает Министерство экономики.

Защищенная онлайн-платформа, на которую государства, входящие во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, могут загружать информацию о вебсайтах и приложениях, нарушающих авторское право, уже объединила 15 стран, среди которых и Украина.

WIPO ALERT Database и его информация поможет верифицировать нарушителей авторских прав и может стать указателем для рекламодателей, не желающих переносить и на себя риски незаконной деятельности распространителей контента с нарушением прав авторского права и интеллектуальной собственности.