Псевдоволонтерка привласнила мільйон гривень донатів для ЗСУ

Адміністраторку Telegram-каналу викрили на крадіжці грошей, які вона збирала у вигляді зборів для військових. Жінка присвоїла майже мільйон гривень.﻿ З посиланням на Офіс генпрокурора, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Фігуранткою справи виявилася жителька Києва, яка була адміністратором відомого Telegram-каналу Нікополя Дніпропетровської області. Жінка неодноразово збирала кошти нібито на потреби військових.

Шахрайка збирала гроші нібито на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери. Псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток, а після привласнювала пожертви.

Таким чином за пів року підозрювана отримала від громадян майже 1 млн гривень.

У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, гроші. Зловмисниці оголосили підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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