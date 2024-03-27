Псевдоволонтерша присвоила миллион гривен донатов на ВСУ

Администратора Telegram-канала разоблачили на краже денег, которые она собирала в виде сборов для военных. Женщина присвоила почти миллион гривен.﻿ Со ссылкой на Офис генпрокурора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Фигуранткой дела оказалась жительница Киева, которая являлась администратором известного Telegram-канала Никополя Днепропетровской области. Женщина неоднократно собирала средства якобы на нужды военных.

Мошенница собирала деньги якобы на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры. Псевдоволонтерша указывала реквизиты своих банковских карт, а после присваивала пожертвования.

Таким образом за полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 млн гривен.

В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, деньги. Злоумышленнице объявили подозрение в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.