Двоє чоловіків хотіли виїхати до Молдови, заховавшись у вантажівці – ДПСУ

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку, які вирішили нелегально потрапити за кордон, заховавшись у кабіні вантажівки.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Держприкордонслужби.

Для організації виїзду за кордон двоє чоловіків через один з месенджерів знайшли далекобійника з Миколаївщини, який погодився перевезти їх через кордон.

Вартість "поїздки" коливалася від 2700 до 3400 доларів, при цьому заздалегідь треба було заплатити 100 доларів. Вартість залежала від рівня комфортабельності перевезення та кінцевої точки маршруту.

"За оперативними даними прикордонників перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці.

Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до "придбаних квитків": один – на верхньому спальному місці, інший – в ящику для білизни" , – йдеться в повідомленні. ﻿

Прикордонникам стало відомо про такі плани, тому вантажівку зупинили для перевірки, в ході якої і знайшли чоловіків.

Далекобійнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам – адміністративна.