Двое мужчин хотели выехать в Молдову, спрятавшись в грузовике – ГПСУ

На границе с Молдовой пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, решивших нелегально попасть за границу, спрятавшись в кабине грузовика.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Для организации выезда за границу двое мужчин через одного из мессенджеров нашли дальнобойщика из Николаева, который согласился перевезти их через границу.

Стоимость поездки колебалась от 2700 до 3400 долларов, при этом заранее нужно было заплатить 100 долларов. Стоимость зависела от уровня комфортабельности перевозки и конечной точки маршрута.

"По оперативным данным пограничников перевозчик встречался с клиентами в Одессе в заранее оговоренном месте.

Сначала мужчины размещались в кабине водителя, а уже при выезде из города занимали свои места в соответствии с "приобретенными билетами": один – на верхнем спальном месте, другой – в бельевом ящике" , – говорится в сообщении.

Пограничникам стало известно о таких планах, поэтому грузовик остановили для проверки, в ходе которой и нашли мужчин.

Дальнобойщику грозит уголовная ответственность, а его пассажирам – административная.