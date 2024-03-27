У МЗС Індії розповіли подробиці майбутнього візиту Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде до Індії 28 березня. Він прибуде до Нью-Делі з дводенним офіційним візитом на запрошення глави МЗС Індії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними Міністерства закордонних справ Індії, під час візиту Кулеба проведе низку заходів, включно з офіційними зустрічами з міністром закордонних справ і заступником міністра закордонних справ для обговорення питань, які стосуються двостороннього партнерства та співробітництва з регіональних і глобальних питань, що становлять взаємний інтерес.

Очікується, що він також поспілкується з представниками ділових кіл.

Візит Кулеби до Індії

У середині березня індійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кулеба здійснить свій перший робочий візит до Індії наприкінці березня.

Пізніше Bloomberg повідомив, що Кулеба під час візиту до Індії спробує переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Також у нього запланована зустріч із главою МЗС Індії Субраманіям Джайшанкаром.

25 березня Кулеба підтвердив, що відвідає Індію наприкінці березня. Він зазначав, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами.