В МИД Индии рассказали подробности предстоящего визита Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет в Индию 28 марта. Он прибудет в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом по приглашению главы МИД Индии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным Министерства иностранных дел Индии, в ходе визита Кулеба проведет ряд мероприятий, включая официальные встречи с министром иностранных дел и заместителем министра иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ожидается, что он также пообщается с представителями деловых кругов.

Визит Кулебы в Индию

В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в индию в конце марта.

Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отмечал, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами.