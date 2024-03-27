У британській розвідці припустили, для чого РФ створює "дніпровську флотилію"

У британській розвідці проаналізували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу стосовно створення Дніпровської річкової флотилії та бригади катерів, які відповідатимуть за охорону водних шляхів Дніпра та островів, які розділяють береги Херсонщини. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, повідомляє Новое время.

Розвідники заявили, що цілком можливо, що Дніпровська флотилія буде підпорядкована Дніпровській групі військ, яка об'єднала Запорізьку та Дніпровську групи військ у лютому 2024 року.

Зазначається, що Росія, ймовірно, таким чином хоче завадити створенню переправ через річки, таких як операція з утримання плацдарму у Кринках Херсонської області.

За даними звіту, цілком ймовірно, що це формування відокремить функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту РФ, у той час, як він діятиме далі у східній частині Чорного моря.

При цьому Дніпровська флотилія, швидше за все, також буде вразливою до українських надводних дронів, які ефективно знищують російські судна, що діють у Чорному морі.