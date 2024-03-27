В британской разведке припустили, для чего РФ создает "днепровскую флотилию"

В британской разведке проанализировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской речной флотилии и бригады катеров, которые будут отвечать за охрану водных путей Днепра и островов, которые разделяют берега Херсонщины.﻿ Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, сообщает Новое время.

Разведчики заявили, что вполне возможно, что Днепровская флотилия будет подчинена Днепровской группе войск, которая объединила Запорожскую и Днепровскую группы войск в феврале 2024 года.

Отмечается, что Россия, вероятно, таким образом хочет помешать созданию переправ через реки, таких как операция по удержанию плацдарма в Крынках Херсонской области.

По данным отчета, вполне вероятно, что это формирование отделит функции речного патрулирования от Черноморского флота РФ, в то время, как он будет действовать дальше в восточной части Черного моря.

При этом Днепровская флотилия, скорее всего, также будет уязвимой к украинским надводным дронам, которые эффективно уничтожают российские суда, действующие в Черном море.