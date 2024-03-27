Заміна МКС: Нова станція Безоса пройшла чотири випробування

Міжнародна космічна станція, яка не може існувати нескінченно, повинна бути замінена, і NASA інвестує сотні мільйонів доларів у розробку її наступника. Одним із перспективних кандидатів є Orbital Reef, спільний проєкт компанії Blue Origin Джеффа Безоса і Sierra Space. Про це пише ScienceAlert, повідомляє Ліга.net.

Orbital Reef успішно пройшов чотири ключові етапи, пов'язані з технологіями системи перероблювання сечі для майбутніх астронавтів та туристів на космічній станції. Ці етапи мають вирішальне значення для забезпечення комерційного використання станції, яке передбачає підтримку життя людей.

Одним з рішень забезпечення життєдіяльності на космічній станції є регенеративна система Orbital Reef, яка забезпечує чисте повітря і воду. NASA передбачає, що ця система вмітиме видаляти забруднення з повітря.

NASA виділило $172 млн компаніям Blue Origin і Sierra Space для розробки комерційних космічних станцій, які замінять МКС після її виведення з експлуатації. Ці станції стануть базою, куди NASA зможе відправляти своїх астронавтів, орендуючи місця та лабораторії. Крім того, ці станції також можуть бути відкритими для космічних туристів. NASA планує передати розробку космічних станцій комерційним компаніям, щоб сконцентруватися на створенні постійної людської присутності на Місяці.