Замена МКС: Новая станция Безоса прошла четыре испытания

Международная космическая станция, которая не может существовать бесконечно, должна быть заменена и NASA инвестирует сотни миллионов долларов в разработку ее преемника. Одним из перспективных кандидатов является Orbital Reef, совместный проект компании Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space. Об этом пишет ScienceAlert, сообщает Лига.net.

Orbital Reef успешно прошел четыре ключевых этапа, связанных с технологиями системы переработки мочи для будущих астронавтов и туристов на космической станции. Эти этапы имеют решающее значение для обеспечения коммерческого использования станции, предполагающего поддержание жизни людей.

Одним из решений обеспечения жизнедеятельности на космической станции является регенеративная система Orbital Reef, которая обеспечивает чистый воздух и воду. NASA предполагает, что эта система будет уметь удалять загрязнение из воздуха.

NASA выделило $172 млн компаниям Blue Origin и Sierra Space для разработки коммерческих космических станций, которые заменят МКС после ее вывода из строя. Эти станции станут базой, куда NASA сможет отправлять своих астронавтов, арендуя места и лаборатории. Кроме того, эти станции также могут быть открыты для космических туристов. NASA планирует передать разработку космических станций коммерческим компаниям, чтобы сконцентрироваться на создании постоянного человеческого присутствия на Луне.

Избежать расходов на МКС позволит NASA сконцентрироваться на экспедициях на Марсе. Однако МКС все еще испытывает проблемы, такие как трещины на российском модуле и утечка воздуха. Администрация Байдена обязала продолжать работу МКС до 2030 года, однако NASA намерено перейти к частным космическим станциям до того времени. Если все пойдет по плану, пустая и выведенная из строя станция войдет в атмосферу Земли и сгорит, падая в океан.