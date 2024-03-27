В Україні спростили видачу та відновлення паспортів: що змінилося

Кабінет міністрів надав Державній міграційній службі та дипломатичним установам доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що полегшить видачу паспортів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього Реєстру" , — йдеться в повідомленні.

Це дозволить українцям, які втратили паспортні документи, швидко їх відновити. Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів.