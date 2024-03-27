В Украине упростили выдачу и восстановление паспортов: что изменилось

Кабинет министров предоставил Государственной миграционной службе и дипломатическим учреждениям доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что облегчит выдачу паспортов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Государственная миграционная служба, ее территориальные органы (подразделения), зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождении в форме выписки из этого Реестра" , – говорится в сообщении.

Это позволит украинцам, потерявшим паспортные документы, быстро их восстановить. Это также оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов.