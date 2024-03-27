ЗСУ: Під Авдіївкою вдалося знизити інтенсивність наступу росіян

Сили оборони України на Авдіївському напрямку знизили динаміку наступальних дій російської армії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки".

За словами Жоріна, це не означає, що росіяни припинили спроби наступу і попри те, що ворог кожного дня втрачає велику кількість техніки і піхоти, на його плани щодо наступу це не впливає.

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