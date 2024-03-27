ВСУ: Под Авдеевкой удалось снизить интенсивность наступления россиян

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении снизили динамику наступательных действий российской армии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки".

По словам Жорина, это не означает, что россияне прекратили попытки наступления, и, несмотря на то, что враг ежедневно теряет большое количество техники и пехоты, на его планы по наступлению это не влияет.

Предыстория: